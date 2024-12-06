Абхазия столкнулась с нехваткой средств для выплаты зарплат бюджетникам

Владимир Делба, исполняющий обязанности министра финансов Абхазии, сообщил, что в республике недостаточно средств для выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы.
"Хочу ещё раз проинформировать, что на сегодняшний день за счёт средств республиканского бюджета не выплачивается заработная плата… ни одному работнику бюджетной сферы. Вообще не выплачивается", — сказал Делба, передает РИА Новости.
Делба отметил, что не хватает средств, в том числе, для выплаты зарплат сотрудникам силовых структур и правоохранительных органов. По его словам, все финансы направляются на оплату за поставки электричества из России.
Фина́нсы - совокупность экономических отношений, возникающих в процессе формирования, распределения и использования централизованных и децентрализованных фондов денежных средств.
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