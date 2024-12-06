Абхазия столкнулась с нехваткой средств для выплаты зарплат бюджетникам

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Владимир Делба, исполняющий обязанности министра финансов Абхазии, сообщил, что в республике недостаточно средств для выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

"Хочу ещё раз проинформировать, что на сегодняшний день за счёт средств республиканского бюджета не выплачивается заработная плата… ни одному работнику бюджетной сферы. Вообще не выплачивается", — сказал Делба, передает РИА Новости.

Делба отметил, что не хватает средств, в том числе, для выплаты зарплат сотрудникам силовых структур и правоохранительных органов. По его словам, все финансы направляются на оплату за поставки электричества из России.

Уточнения

Фина́нсы - совокупность экономических отношений, возникающих в процессе формирования, распределения и использования централизованных и децентрализованных фондов денежных средств.





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