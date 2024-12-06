Российская платина полюбилась в Америке! Поставки составили 203 миллиона долларов

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

В октябре 2024 года Россия установила рекорд по продаже платины в США, сообщают РИА "Новости", ссылаясь на данные американской статистической службы.

Фото: Kandinsky by Pravda.ru Производство

Поставки драгоценного металла увеличились на 2,3% в месячном и на 2,1% в годовом выражении, составив 203 миллиона долларов — это максимальный показатель с октября 2022 года.

В то время как общая стоимость российских поставок платины в США за весь 2024 год сократилась почти на 20% до 862 миллионов долларов.

Российские компании достигли рекордной доли в 31,5% в американском импорте платины, что является самым высоким показателем с апреля 2020 года.

Четыре года назад Россия занимала второе место среди поставщиков платины в США, уступая Южной Африке. В пятерку крупнейших поставщиков также вошли Германия, Италия и Бельгия.

Уточнения

Пла́тина — блестящий и очень тяжёлый благородный металл серебристо-белого цвета.



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