Дефицита красной икры в России не будет, но цена удивит!

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев сообщил, что дефицита красной икры в стране не ожидается, однако цены могут быть выше обычных из-за не очень хорошей лососевой путины в этом году.
Он отметил, что формирование цен будет зависеть от соотношения спроса и предложения, и в настоящее время предложение может быть несколько ограничено, пишет ТАСС
Ранее замруководителя Росрыболовства Василий Соколов также комментировал ситуацию с ценами на красную икру, указав на наличие значительных запасов деликатеса благодаря высокому улову в 2023 году.
Соколов призвал не поддаваться панике и не верить слухам о дефиците, которые, по его мнению, распространяются представителями бизнеса.
Кра́сная икра́ — икра лососёвых видов рыб, таких как тихоокеанские лососи (горбуша, кета, нерка, кижуч), атлантический лосось (сёмга), форель и её различные формы (палья и проч.), кумжа (в том числе каспийский лосось), таймень, и других.
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