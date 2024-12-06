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Дефицита красной икры в России не будет, но цена удивит!

0:47
Экономика

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев сообщил, что дефицита красной икры в стране не ожидается, однако цены могут быть выше обычных из-за не очень хорошей лососевой путины в этом году.

Красная икра
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красная икра

Он отметил, что формирование цен будет зависеть от соотношения спроса и предложения, и в настоящее время предложение может быть несколько ограничено, пишет ТАСС

Ранее замруководителя Росрыболовства Василий Соколов также комментировал ситуацию с ценами на красную икру, указав на наличие значительных запасов деликатеса благодаря высокому улову в 2023 году.

Соколов призвал не поддаваться панике и не верить слухам о дефиците, которые, по его мнению, распространяются представителями бизнеса.

Уточнения

Кра́сная икра́ — икра лососёвых видов рыб, таких как тихоокеанские лососи (горбуша, кета, нерка, кижуч), атлантический лосось (сёмга), форель и её различные формы (палья и проч.), кумжа (в том числе каспийский лосось), таймень, и других. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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