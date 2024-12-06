Не дайте себя обмануть! Россиянам рассказали, в чём опасность оплаты покупки QR-кодом

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

При использовании QR-кодов для оплаты в магазинах, клиенты могут столкнуться с тем, что кешбэк не начисляется. Об этом сообщила заведующая кафедрой "Финансы и кредит" Экономического факультета РУДН Дарья Динец в интервью РИА Новости.

Фото: www.flickr.com by Web Summit, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Оплата по QR-коду

Она указала на растущую тенденцию среди продавцов, которые предлагают своим покупателям расплачиваться именно таким образом. Это связано с тем, что оплата через QR-код позволяет значительно снизить затраты на эквайринг, что делает этот метод более выгодным для торговцев.

По словам Динец, платежи через QR-коды обрабатываются в системе быстрых платежей и учитываются как переводы юридическим лицам, что и приводит к отсутствию кешбэка для клиентов.

Она также добавила, что использование QR-кода может быть выгодным для покупателей лишь в том случае, если продавец предложит за это скидку. При этом экономист подчеркнула, что клиенты имеют право выбирать любой законный способ оплаты.

Уточнения

QR-код (англ. Quick Response code — «код быстрого отклика»; сокр. QR code) — тип матричных штриховых кодов (или двумерных штриховых кодов), изначально разработанных для автомобильной промышленности Японии.



Кешбэ́к — термин, который используется в сферах интернет-торговли, банковского дела и игорного бизнеса в качестве обозначения разновидности бонусной программы для привлечения клиентов и повышения их лояльности.



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