Не дайте себя обмануть! Россиянам рассказали, в чём опасность оплаты покупки QR-кодом

При использовании QR-кодов для оплаты в магазинах, клиенты могут столкнуться с тем, что кешбэк не начисляется. Об этом сообщила заведующая кафедрой "Финансы и кредит" Экономического факультета РУДН Дарья Динец в интервью РИА Новости.
Она указала на растущую тенденцию среди продавцов, которые предлагают своим покупателям расплачиваться именно таким образом. Это связано с тем, что оплата через QR-код позволяет значительно снизить затраты на эквайринг, что делает этот метод более выгодным для торговцев.
По словам Динец, платежи через QR-коды обрабатываются в системе быстрых платежей и учитываются как переводы юридическим лицам, что и приводит к отсутствию кешбэка для клиентов.
Она также добавила, что использование QR-кода может быть выгодным для покупателей лишь в том случае, если продавец предложит за это скидку. При этом экономист подчеркнула, что клиенты имеют право выбирать любой законный способ оплаты.
QR-код (англ. Quick Response code — «код быстрого отклика»; сокр. QR code) — тип матричных штриховых кодов (или двумерных штриховых кодов), изначально разработанных для автомобильной промышленности Японии.
Кешбэ́к — термин, который используется в сферах интернет-торговли, банковского дела и игорного бизнеса в качестве обозначения разновидности бонусной программы для привлечения клиентов и повышения их лояльности.
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