Западные активы становятся оружием в руках России! Силуанов раскрыл, куда РФ направляет деньги

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что доходы от западных активов будут направлены на развитие и поддержку российских регионов.

Фото: Wikipedia by kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Министр финансов РФ Антон Силуанов

В беседе с журналистом Павлом Зарубиным он отметил, что хотя Запад пока не передал основные золотовалютные резервы, он начал использовать проценты от них. Силуанов подчеркнул, что Россия тоже использует эти средства для своих нужд.

Эти комментарии прозвучали на фоне заявлений госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что страны G7 завершают работу по передаче 50 миллиардов долларов из замороженных российских средств Украине. Блинкен отметил, что Украина начнет получать эти деньги в ближайшее время.

Таким образом, обе стороны продолжают использовать финансовые механизмы в контексте текущих геополитических событий, что отражает напряженные отношения и экономическую борьбу между Россией и Западом.

Уточнения

Анто́н Ге́рманович Силуа́нов (род. 12 апреля 1963, Москва, СССР) — российский государственный деятель, экономист. Министр финансов Российской Федерации с 2011 года, член Совета безопасности Российской Федерации (с 2011 года).



Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) — федеральное министерство Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой финансовой политики, а также осуществляющее общее руководство в области организации финансов в Российской Федерации.



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