Россия значительно нарастила покупки лапши у Южной Кореи

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

В октябре 2024 года Россия значительно увеличила закупки лапши и других макаронных изделий из Южной Кореи. Об этом со ссылкой на корейскую службу статистики (KOSIS) пишет РИА "Новости".

Фото: flickr.com by lumachrome, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лапша

Импорт этих продуктов вырос в полтора раза по сравнению с сентябрём, достигнув 3,752 миллиона долларов, что на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот уровень импорта стал историческим максимумом с октября 2004 года.

В результате этого роста Россия поднялась с тринадцатого места до топ-10 стран-партнеров Южной Кореи по закупкам лапши. В числе основных покупателей также находятся Китай, США, Нидерланды, Япония и Филиппины.

Кроме того, Южная Корея стала одним из ключевых покупателей российских моллюсков. Хотя основным импортером остается Китай (84% от общего объема поставок), Южная Корея занимает второе место с 6%, а Белоруссия — третье с 4%. В период с января по октябрь 2024 года экспорт моллюсков из России увеличился в полтора раза по сравнению с предыдущим годом и составил около 22 тысяч тонн.

Уточнения

Респу́блика Коре́я — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я.



Лапша́ — макаронное изделие лентообразной формы. Близкие по форме итальянские типы пасты — лингвини и фетучини.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.