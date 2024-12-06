Россия нашла способ обойти санкции США в отношении Газпромбанка

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, изменяющий порядок расчетов за экспорт голубого топлива, который отменяет обязательное использование "Газпромбанка". Нововведение останется в силе до снятия ограничений с банка, введенных США.

Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовое оборудование

Напомним, что США наложили санкции на "Газпромбанк" 21 ноября, однако платежи через него разрешены до 20 декабря. При этом для проекта "Сахалин-2" расчеты через банк допустимы до 28 июня 2025 года. Исключение также сделано для переводов за уран, поставляемый в США.

Согласно указу Президента, теперь оплата может осуществляться двумя способами: зачислением рублевых средств через уполномоченные банки или через зачет встречных требований. Второй вариант предполагает безналичный взаиморасчет или списание равных сумм взаимных обязательств.

Стоит отметить, что США, ограничив "Газпромбанк", пошли на уступки Японии, разрешив ей проводить расчеты, однако для Венгрии подобных исключений сделано не было.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.



Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.



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