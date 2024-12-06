Стоимость биткойна рухнула на $7 тысяч всего за одну минуту

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Курс биткойна на крупнейшей криптовалютной бирже Binance зафиксировал резкое снижение: в течение одной минуты стоимость упала с $97,28 тыс. до $90,5 тыс., а затем практически вернулась на исходный уровень.

Фото: flickr.com by Хорхе Франганильо, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Биткоин

Согласно данным биржи, это произошло в ночь на 6 декабря. Уже к 02:54 мск биткоин вновь торговался на уровне $97 тыс., отыграв падение.

Эксперты отмечают, что столь резкие колебания могут быть связаны с техническими сбоями или крупными транзакциями на рынке. Инцидент стал предметом обсуждений среди трейдеров, так как подобные изменения курса происходят редко.

Уточнения

Битко́йн или битко́ин (от англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.



Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.