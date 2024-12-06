Более 40 трлн рублей в России выделят на нацпроекты до 2030 года

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ выделит более 40 трлн рублей на реализацию национальных проектов до 2030 года.
По словам Мишустина, не менее 13 трлн рублей из этой суммы планируется привлечь за счёт внебюджетных инвестиций.
Это заявление премьер-министра было опубликовано в официальном Telegram-канале правительства.
Ранее Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете России на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов.
Также Михаил Мишустин сообщил, что профицит бюджета РФ за первые девять месяцев составил почти 580 млрд рублей, передает ТАСС.
Профици́т (лат proficit «рост, увеличение») — избыток в чем-либо.
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