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Более 40 трлн рублей в России выделят на нацпроекты до 2030 года

0:50
Экономика

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ выделит более 40 трлн рублей на реализацию национальных проектов до 2030 года.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

По словам Мишустина, не менее 13 трлн рублей из этой суммы планируется привлечь за счёт внебюджетных инвестиций.

Это заявление премьер-министра было опубликовано в официальном Telegram-канале правительства.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете России на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов.

Также Михаил Мишустин сообщил, что профицит бюджета РФ за первые девять месяцев составил почти 580 млрд рублей, передает ТАСС.

Уточнения

Профици́т (лат  proficit «рост, увеличение») — избыток в чем-либо.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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