Впервые за 70 лет — новое поколение сталкивается с трудностями, как никогда прежде

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Уровень жизни нового поколения впервые за 70 лет в развитых странах оказался ниже, чем у их родителей. Инфляция, безработица, энергетический кризис сотрясают мир.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Финансист

Сотрудники Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) связывают это с последствиями глобализации и разрушением традиционных экономических связей. И проблема разрыва связей с Россией также актуальна.

Кризис стоимости жизни стал основной социально-экономической проблемой для стран Европы и США, как указано в докладе Экспертного института социальных исследований. Население сталкивается с увеличением цен на продукты, коммунальные услуги и топливо.

Согласно исследованию, от 39% до 62% европейцев испытывают трудности с оплатой жилищно-коммунальных услуг. В Великобритании миллионы семей оказались за чертой бедности из-за роста цен на газ и электроэнергию. До половины жителей европейских стран сообщают о проблемах с покупкой бензина.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги.



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