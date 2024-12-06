Работники Volkswagen в понедельник, 9 декабря, начнут длительную забастовку.
Обостряются напряжённые отношения с руководством компании по вопросам увольнений и закрытия заводов в Германии. Это станет первым случаем закрытия заводов крупнейшего автопроизводителя Европы на территории страны, передает Reuters со ссылкой на заявление профсоюза, опубликованное в четверг, 5 декабря.
Профсоюз IG Metall объявил, что рабочие остановят производство на четыре часа на девяти различных предприятиях в рамках так называемых "предупредительных" забастовок, которые продлятся в два раза дольше, чем первый раунд забастовок, проведённый в начале декабря.
Забасто́вка (от итал. и исп. basta! «хватит! довольно!»), или ста́чка — коллективное организованное прекращение работы в организации или предприятии с целью добиться от работодателя или руководства выполнения каких-либо требований; один из способов разрешения трудовых споров.
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