Volkswagen под давлением — работники начинают забастовку против увольнений

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Работники Volkswagen в понедельник, 9 декабря, начнут длительную забастовку.

Фото: Wikipedia by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Volkswagen

Обостряются напряжённые отношения с руководством компании по вопросам увольнений и закрытия заводов в Германии. Это станет первым случаем закрытия заводов крупнейшего автопроизводителя Европы на территории страны, передает Reuters со ссылкой на заявление профсоюза, опубликованное в четверг, 5 декабря.

Профсоюз IG Metall объявил, что рабочие остановят производство на четыре часа на девяти различных предприятиях в рамках так называемых "предупредительных" забастовок, которые продлятся в два раза дольше, чем первый раунд забастовок, проведённый в начале декабря.

Уточнения

Забасто́вка (от итал. и исп. basta! «хватит! довольно!»), или ста́чка — коллективное организованное прекращение работы в организации или предприятии с целью добиться от работодателя или руководства выполнения каких-либо требований; один из способов разрешения трудовых споров.





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