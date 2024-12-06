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OpenAI выпустила новую версию ChatGPT Pro для инженеров и исследователей

0:42
Экономика

OpenAI выпустила новую версию своего популярного чат-бота ChatGPT.

OpenAI
Фото: Openverse by Focal Foto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
OpenAI

Эта версия, получившая название ChatGPT Pro., предназначена для использования в инженерных областях и исследованиях и стоит 200 долларов в месяц.

Компания, занимающаяся искусственным интеллектом, стремится расширить применение своей технологии в промышленности.

Новый уровень ChatGPT Pro дополняет уже существующие подписки OpenAI на ChatGPT Plus, Team и Enterprise.

Это подчёркивает стремление компании к дальнейшей коммерциализации своих разработок, которые положили начало буму в сфере искусственного интеллекта.

Уточнения

OpenAI — американская научно-исследовательская организация, занимающаяся разработками в области искусственного интеллекта.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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OpenAI выпустила новую версию ChatGPT Pro для инженеров и исследователей
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