OpenAI выпустила новую версию ChatGPT Pro для инженеров и исследователей

OpenAI выпустила новую версию своего популярного чат-бота ChatGPT.
Эта версия, получившая название ChatGPT Pro., предназначена для использования в инженерных областях и исследованиях и стоит 200 долларов в месяц.
Компания, занимающаяся искусственным интеллектом, стремится расширить применение своей технологии в промышленности.
Новый уровень ChatGPT Pro дополняет уже существующие подписки OpenAI на ChatGPT Plus, Team и Enterprise.
Это подчёркивает стремление компании к дальнейшей коммерциализации своих разработок, которые положили начало буму в сфере искусственного интеллекта.
OpenAI — американская научно-исследовательская организация, занимающаяся разработками в области искусственного интеллекта.
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