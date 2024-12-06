ОПЕК+ продолжает сокращение добычи нефти

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Страны ОПЕК+ на министерской встрече, прошедшей в четверг в онлайн-формате, приняли несколько решений касательно планов по добыче нефти.

Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Добыча нефти

Основным вопросом, который обсуждался на встрече и вызывал наибольшие спекуляции в СМИ, стали добровольные сокращения объемом 2,2 млн баррелей в сутки.

С начала 2024 года эти ограничения соблюдают восемь стран ОПЕК+: Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ и Оман.

Однако в этом году три страны в ОПЕК+ не полностью выполняли обязательства по сокращению добычи нефти — Россия, Ирак и Казахстан. Эти страны обязались компенсировать избыток производства нефти до конца сентября 2025 года и предоставили соответствующие графики в секретариат ОПЕК.

Продление добровольных сокращений производства со стороны некоторых членов альянса связано со стабилизацией рынка, сообщает ТАСС.

Уточнения

ОПЕК+ был сформирован в ноябре 2016 года. На январь 2024 года в ОПЕК+ входят 11 стран: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Бразилия, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан.



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