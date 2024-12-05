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Глава ВТБ заявил о планах продажи Первой грузовой компании до конца года

0:53
Экономика

На инвестиционном форуме "Россия зовёт!" глава банка ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк планирует продать "Первую грузовую компанию" до конца 2024 года.

Цистерна с метанолом
Фото: Wikimedia Commons by Ural-66, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цистерна с метанолом

Кому достанутся активы крупнейшего железнодорожного грузового оператора России, Костин не уточнил.

"В этом [году] обязательно. До конца года выйдем, да. Кому — пока не могу сказать", — сказал глава ВТБ.

По итогам 2023 года выручка ПГК по РСБУ увеличилась на 10,7% и составила 117 млрд рублей. При этом чистая прибыль снизилась на 5,2%, до 36,4 млрд рублей.

В сентябре 2022 года стало известно, что ВТБ стал владельцем ПГК.

Уточнения

Вы́ручка — полная сумма требований (в том числе неоплаченных), предъявленных предприятием или предпринимателем покупателям в результате реализации произведённой продукции, услуг, работ за определённый период.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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