Глава ВТБ заявил о планах продажи Первой грузовой компании до конца года

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

На инвестиционном форуме "Россия зовёт!" глава банка ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк планирует продать "Первую грузовую компанию" до конца 2024 года.

Фото: Wikimedia Commons by Ural-66, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цистерна с метанолом

Кому достанутся активы крупнейшего железнодорожного грузового оператора России, Костин не уточнил.

"В этом [году] обязательно. До конца года выйдем, да. Кому — пока не могу сказать", — сказал глава ВТБ.

По итогам 2023 года выручка ПГК по РСБУ увеличилась на 10,7% и составила 117 млрд рублей. При этом чистая прибыль снизилась на 5,2%, до 36,4 млрд рублей.

В сентябре 2022 года стало известно, что ВТБ стал владельцем ПГК.

Уточнения

Вы́ручка — полная сумма требований (в том числе неоплаченных), предъявленных предприятием или предпринимателем покупателям в результате реализации произведённой продукции, услуг, работ за определённый период.



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