Абхазия теряет 1,8 млрд рублей — Россия приостанавливает финансовую поддержку

Абхазия больше не получит обещанные 1,8 миллиарда рублей в виде российской финансовой помощи.
Об этом сообщил исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Делба. Приостановка финансирования обусловлена тем, что республика не выполняет свои обязательства перед Москвой, пишет Газета.Ru.
В результате Абхазия лишается средств на укрепление обороноспособности, правоохранительную деятельность и закупку лекарств. Также не предусмотрены инвестиции в инфраструктуру и поддержку бизнеса.
Ранее Россия прекратила социальные выплаты бюджетникам Абхазии. Расходы на социальные нужды составляют около 15,5 миллиардов рублей в год, при этом российская финансовая помощь должна была составить 5,2 миллиарда рублей.
Теперь республике предстоит искать альтернативные источники финансирования.
Инфраструкту́ра — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.
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