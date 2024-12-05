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Абхазия теряет 1,8 млрд рублей — Россия приостанавливает финансовую поддержку

1:00
Экономика

Абхазия больше не получит обещанные 1,8 миллиарда рублей в виде российской финансовой помощи.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Делба. Приостановка финансирования обусловлена тем, что республика не выполняет свои обязательства перед Москвой, пишет Газета.Ru.

В результате Абхазия лишается средств на укрепление обороноспособности, правоохранительную деятельность и закупку лекарств. Также не предусмотрены инвестиции в инфраструктуру и поддержку бизнеса.

Ранее Россия прекратила социальные выплаты бюджетникам Абхазии. Расходы на социальные нужды составляют около 15,5 миллиардов рублей в год, при этом российская финансовая помощь должна была составить 5,2 миллиарда рублей.

Теперь республике предстоит искать альтернативные источники финансирования. 

Уточнения

Инфраструкту́ра — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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