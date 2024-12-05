Fraport AG продаст 25%-ю долю аэропорта Пулково ближневосточному инвестору

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

В ближайшее время немецкий холдинг Fraport AG планирует завершить сделку по продаже 25% акций петербургского аэропорта "Пулково" ближневосточному инвестору Orbit Aviation LLC. Об этом сообщается на сайте компании.

Фото: stroi.mos.ru by Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Аэропорт

Информация о готовящейся сделке между Fraport и малоизвестной компанией Orbit Aviation появилась в конце октября, после того как президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее продажу доли. Тогда подробности о покупателе не раскрывались.

В открытых источниках есть информация об Orbit Aviation, которая базируется в Шардже (ОАЭ). Согласно этим данным, компания занимается лизингом воздушных судов и организацией чартерных перевозок.

Уточнения

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