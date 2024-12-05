Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мышцы вырастут с бешеной скоростью: напиток, который заменит протеиновый коктейль
Новый тренд отдыха — зимние пляжи становятся визитной карточкой Сочи
Агата Муцениеце показала, как готовится к Новому году без сына Тимофея
Как натуральное молоко помогает повысить урожай на даче
Частое мытьё волос не приводит к их выпадению, всё как раз наоборот
Учёные выявили новый класс неврологических заболеваний, связанных с мутациями
Мошенники от науки не гнушаются использовать фальшивые электронные адреса
У гидов и туристов появятся новые права и обязанности
Названа главная причина роста числа поездок китайцев в Россию

Fraport AG продаст 25%-ю долю аэропорта Пулково ближневосточному инвестору

0:49
Экономика

В ближайшее время немецкий холдинг Fraport AG планирует завершить сделку по продаже 25% акций петербургского аэропорта "Пулково" ближневосточному инвестору Orbit Aviation LLC. Об этом сообщается на сайте компании.

Аэропорт
Фото: stroi.mos.ru by Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Аэропорт

Информация о готовящейся сделке между Fraport и малоизвестной компанией Orbit Aviation появилась в конце октября, после того как президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее продажу доли. Тогда подробности о покупателе не раскрывались.

В открытых источниках есть информация об Orbit Aviation, которая базируется в Шардже (ОАЭ). Согласно этим данным, компания занимается лизингом воздушных судов и организацией чартерных перевозок.

Уточнения

Сде́лка — действия дееспособных граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Еда и рецепты
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно Аудио 
Новый год — новые рецепты: блюда, которые пора попробовать
Еда и рецепты
Новый год — новые рецепты: блюда, которые пора попробовать Аудио 
Популярное
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата

День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.

Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне
Подача в СМИ США разговора Герасимова с Брауном указывает на смятение в Пентагоне Любовь Степушова Чарльз и Диана: убийственная любовь Светлана Сметанина Украинская цензура взяла под свой контроль британскую поп- и рок-сцену Сергей Лебедев
Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Риск для старого двигателя: когда смена масла становится критичной
Риск для старого двигателя: когда смена масла становится критичной
Последние материалы
Названа главная причина роста числа поездок китайцев в Россию
Fraport AG продаст 25%-ю долю аэропорта Пулково ближневосточному инвестору
Ветеринар рассказала, как распознать аллергию у кошки
Пять бесполезных функций в современных автомобилях
Серия трактов готовилась в Казахстане
НАТО знает, когда пройдут переговоры по Украине
Секреты хрустящего кляра, который покоряет
Военный с позывным Монгол в одиночку бился против 7 украинских националистов
Опоздавшие на рейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом с 1 сентября
Британцы назвали причину краха Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.