В ближайшее время немецкий холдинг Fraport AG планирует завершить сделку по продаже 25% акций петербургского аэропорта "Пулково" ближневосточному инвестору Orbit Aviation LLC. Об этом сообщается на сайте компании.
Информация о готовящейся сделке между Fraport и малоизвестной компанией Orbit Aviation появилась в конце октября, после того как президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее продажу доли. Тогда подробности о покупателе не раскрывались.
В открытых источниках есть информация об Orbit Aviation, которая базируется в Шардже (ОАЭ). Согласно этим данным, компания занимается лизингом воздушных судов и организацией чартерных перевозок.
Сде́лка — действия дееспособных граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.