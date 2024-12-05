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В Госдуме предложили ввести финансовую поддержку к Новому году

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Экономика

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести в стране так называемый "Новогодний семейный бюджет". 

Новые пять тысяч рублей
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Новые пять тысяч рублей

Он направил соответствующий документ вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, в котором предложил выплачивать малообеспеченным семьям в конце года по 10 тысяч рублей. Это касается семей, чьи доходы на одного члена домохозяйства ниже прожиточного минимума. Также предполагается разовая выплата перед Новым годом для одиноких родителей и пенсионеров, сообщает РИА Новости.

Чернышов отметил, что Новый год — это семейный праздник, однако для многих он становится временем финансовых трудностей. Он подчеркнул, что в условиях растущих цен даже простые приготовления к празднику могут быть сложными для семей с низким доходом, одиноких родителей и пенсионеров.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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