В Госдуме предложили ввести финансовую поддержку к Новому году

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести в стране так называемый "Новогодний семейный бюджет".

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Новые пять тысяч рублей

Он направил соответствующий документ вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, в котором предложил выплачивать малообеспеченным семьям в конце года по 10 тысяч рублей. Это касается семей, чьи доходы на одного члена домохозяйства ниже прожиточного минимума. Также предполагается разовая выплата перед Новым годом для одиноких родителей и пенсионеров, сообщает РИА Новости.

Чернышов отметил, что Новый год — это семейный праздник, однако для многих он становится временем финансовых трудностей. Он подчеркнул, что в условиях растущих цен даже простые приготовления к празднику могут быть сложными для семей с низким доходом, одиноких родителей и пенсионеров.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





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