Промышленный сектор Москвы предлагает самые высокие зарплаты

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

В течение года средняя зарплата в промышленном секторе Москвы увеличились на 16%, поднявшись с 64 973 рублей до 75 166 рублей. При этом количество вакансий в этой области возросло на 58% по сравнению с уровнем 2023 года.

Фото: Официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе is licensed under public domain Рабочий на заводе нефтяного оборудования

Лидирующие позиции по уровню заработной платы занимают металлургическая отрасль, где зарплата в среднем составляет 124 653 рубля в месяц. Следуют за ней энергетический сектор с зарплатой приблизительно 112 873 рубля и производство промышленного оборудования и станков, где средняя зарплата составляет около 112 677 рублей. В сфере лесной и деревообрабатывающей промышленности предлагаемые зарплаты составили 98 606 рублей, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

В связи с нехваткой квалифицированных специалистов в московской промышленности, бизнес активно внедряет программы обучения и наставничества. Работодатели предлагают кандидатам улучшенные социальные пакеты и льготы.

Как отметили эксперты компании "Авито Работы", в первом полугодии 2024 года компании в три раза чаще стали предлагать сотрудникам возможности для повышения квалификации по сравнению с предыдущим годом.

Уточнения

Вака́нсия (от лат. vacans — пустующий, свободный) — праздное, незанятое служебное место, незамещённая должность.



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