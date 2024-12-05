Procter & Gamble ищет партнёров, чтобы защитить прибыль от любых тарифов Трампа

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания Procter & Gamble пересмотрела свою цепочку поставок, защитить прибыль от возможных тарифов, которые может установить избранный президент США Дональд Трамп.

Фото: commons.wikimedia.org by David Monniaux, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бритва

Нержавеющая сталь, используемая в производстве бритв Gillette, предотвращает порезы и царапины. Она производится лишь несколькими компаниями в больших объемах, и ни одна из них не находится в США.

Анализ данных об импорте, проведенный Reuters за последние четыре года, показывает, что P&G переключилась с закупок нержавеющей стали для своих ведущих брендов по уходу в США на более дешевую продукцию индийского производителя. Этот шаг может помочь компании компенсировать возросшие расходы в случае введения Трампом тарифов.

Теперь компания из Цинциннати (США) в основном закупает сталь для Gillette у Jindal Stainless из Нью-Дели (Индия).

Ранее P&G закупала в основном у японских и шведских поставщиков. Однако отказалась от них из-за введённых тарифов.

Уточнения

Цинцинна́ти — город на юго-западе штата Огайо, США, часть округа Гамильтон.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.