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Shell и Equinor объединяют усилия на континентальном шельфе

1:02
Экономика

Shell и Equinor запускают совместную нефтегазовую компанию в условиях истощения месторождений в Северном море.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Это позволит им продлить эксплуатацию отдельных участков, однако, по словам эксперта в энергетике Игоря Юшкова, такие меры не повлияют на ситуацию на энергетическом рынке Европы.

"По сути, Shell и Equinor создают совместное предприятие, куда они внесут ряд личных активов в Северном море. Однако они объединяют активы в новую дочку не от хорошей жизни. Это как раз свидетельство того, что дела плохи, и они пытаются их хоть как-то поправить", — цитирует слова эксперта газета "ВЗГЛЯД".

Новая компания станет более гибкой и конкурентоспособной в плане затрат. Она стратегически выгодно разместится для максимизации ценности объединенных активов на континентальном шельфе. Ожидается, что дочернее предприятие сможет производить около 140 тысяч баррелей нефти в сутки.

Уточнения

Шельф — выровненная область подводной окраины материка (береговая платформа), примыкающая к суше (ставшая подводной в результате разрушения волнами).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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