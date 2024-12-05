В Германии бизнес разрабатывает новые стратегии для рождественских ярмарок в условиях кризиса

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на праздничные угощения на традиционных рождественских ярмарках в Германии достигли рекордных уровней.

Фото: freepik.com by gpointstudio is licensed under Free More info На рождественской ярмарке

Торговцы разрабатывают новые стратегии, такие как билеты "всё включено" и специальные тематические программы, чтобы продолжать привлекать как местных жителей, так и туристов.

Для тех, кто хочет насладиться неограниченным количеством глинтвейна и максимальным количеством немецких деликатесов без лишних забот о расходах, рождественская ярмарка предлагает билеты по системе "всё включено" начиная с 29,90 евро (31,48 доллара США) — для посетителей, готовых прийти после 20:00 и в течение недели. В пиковое время, в выходные, билет обойдётся в 45,90 евро.

На старых и новых рынках любимый в Германии рождественский напиток — глинтвейн — теперь продаётся в Берлине по рекордной цене 5 евро за кружку, что на 50% выше, чем до пандемии, когда его стоимость составляла 3,25 евро, сообщает Reuters.

"Но мы видим, что и туристы, и местные жители по-прежнему покупают глинтвейн, — говорит продавец Седат Саригурт. — Ведь Рождество бывает раз в году".

Уточнения

Я́рмарка— регулярные празднично-образовательно-деловые события года, торжища широкого значения, организуемые в традиционно определённом месте.





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