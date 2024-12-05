Цифровое золото на пике — рекордная цена биткоина вызвала новые ожидания

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стоимость биткоина впервые превысила уровень в 100 тысяч долларов, согласно информации с крупнейшей криптовалютной биржи Binance.

Фото: Flickr by Satheesh Sankaran, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Биткоин на клавиатуре ноутбука

На площадке было зафиксировано, что в 5:40 по московскому времени биткоин достиг цены 100,38 тыс. долларов, что стало новым историческим рекордом для этой цифровой валюты.

22 ноября цена биткоина уже пересекла отметку в 99 тысяч долларов, установив новый максимум.

4 декабря президент России Владимир Путин на пленарной сессии форума ВТБ "Россия зовет!" отметил, что биткоин и другие цифровые валюты будут продолжать свое развитие, и их нельзя запретить, независимо от судьбы доллара. По его словам, прогресс технологий является естественным процессом, и доллар здесь не играет ключевой роли.

А когда-то, в апреле 2013 года, цена биткоина впервые преодолела $100 за монету.

Уточнения

Битко́йн или битко́ин (от англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.



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