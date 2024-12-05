Курьеры на вес золота — как подготовка к праздникам влияет на спрос

Спрос на курьеров в Санкт-Петербурге продолжает стремительно увеличиваться.
В течение ноября работодатели разместили почти три тысячи новых предложений на позицию курьеров, что составляет 3% от общего числа вакансий на платформе. На сайте "Авито Работа" доля предложений для курьеров еще выше, достигая 5,1%. В ноябре количество вакансий подскочило на 64% по сравнению с октябрем, согласно информации от "Ведомостей Северо-Запад" и данных HeadHunter.
Эксперты ожидают, что в декабре потребность в курьерах вновь вырастет из-за новогодних праздников. Тем не менее, рынок труда сталкивается с серьезным дефицитом кадров: на каждую вакансию приходится всего два-три активных соискателя.
Попытки решить проблему нехватки персонала за счет повышения заработной платы пока не приводят к ожидаемым результатам. Средний доход курьеров за первые 11 месяцев 2024 года увеличился на 12,4 тысячи рублей и достиг 116 тысяч рублей. Минимальная зарплата в этой профессии составляет 64 тысячи рублей, а максимальная — 188 тысяч. При этом количество размещаемых резюме остается практически на одном уровне.
Ситуация усугубляется высоким сезонным спросом, и компании вынуждены соревноваться за специалистов, предлагая все более привлекательные условия труда.
Курье́р — человек (посыльный), работающий в учреждении, разносящий деловые бумаги, или компания, нанимаемая для доставки сообщений, писем, иной корреспонденции, а также небольших грузов.
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