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Курьеры на вес золота — как подготовка к праздникам влияет на спрос

1:37
Экономика

Спрос на курьеров в Санкт-Петербурге продолжает стремительно увеличиваться.

Курьер
Фото: flickr.com by Kamyar Adl, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Курьер

В течение ноября работодатели разместили почти три тысячи новых предложений на позицию курьеров, что составляет 3% от общего числа вакансий на платформе. На сайте "Авито Работа" доля предложений для курьеров еще выше, достигая 5,1%. В ноябре количество вакансий подскочило на 64% по сравнению с октябрем, согласно информации от "Ведомостей Северо-Запад" и данных HeadHunter. 

Эксперты ожидают, что в декабре потребность в курьерах вновь вырастет из-за новогодних праздников. Тем не менее, рынок труда сталкивается с серьезным дефицитом кадров: на каждую вакансию приходится всего два-три активных соискателя.

Попытки решить проблему нехватки персонала за счет повышения заработной платы пока не приводят к ожидаемым результатам. Средний доход курьеров за первые 11 месяцев 2024 года увеличился на 12,4 тысячи рублей и достиг 116 тысяч рублей. Минимальная зарплата в этой профессии составляет 64 тысячи рублей, а максимальная — 188 тысяч. При этом количество размещаемых резюме остается практически на одном уровне.

Ситуация усугубляется высоким сезонным спросом, и компании вынуждены соревноваться за специалистов, предлагая все более привлекательные условия труда.

Уточнения

Курье́р — человек (посыльный), работающий в учреждении, разносящий деловые бумаги, или компания, нанимаемая для доставки сообщений, писем, иной корреспонденции, а также небольших грузов.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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