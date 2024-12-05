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Сечин: мир становится свидетелем парадокса новой угольной эры

1:13
Экономика

Мир становится свидетелем начала новой эры угольной промышленности, как заявил Игорь Сечин, глава Роснефти, на Веронском Евразийском экономическом форуме, трансляция которого доступна на сайте мероприятия.

Гора угля
Фото: Wikipedia by jpmueller99, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гора угля

Он отметил, что это связано с высокой отдачей от инвестиций в ископаемые ресурсы. В качестве примера Сечин привел компанию "Гленкор" (Швейцария), которая за последние два года получила значительную часть своего операционного дохода именно от угольного сегмента.

При этом он подчеркнул, что переход к новым источникам энергии требует стабильной работы энергетических сетей и создания мощностей для хранения электрической энергии, что делает такие ресурсы, как газ, нефть и уголь, по-прежнему крайне важными.

Кроме того, Сечин ранее утверждал, что общая стоимость природных ресурсов России составляет 100 трлн долларов (приблизительно 10,5 квадриллиона рублей), что почти вдвое превышает аналогичный показатель в США. Это, по его словам, обеспечивает надежность поставок российских ресурсов иностранным партнерам в долгосрочной перспективе.

 

Уточнения

Парадо́кс - высказывание, мнение, рассуждение, которое расходится с общепринятым мнением и кажется нелогичным или противоречащим здравому смыслу.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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