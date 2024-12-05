Сечин: мир становится свидетелем парадокса новой угольной эры

Мир становится свидетелем начала новой эры угольной промышленности, как заявил Игорь Сечин, глава Роснефти, на Веронском Евразийском экономическом форуме, трансляция которого доступна на сайте мероприятия.
Он отметил, что это связано с высокой отдачей от инвестиций в ископаемые ресурсы. В качестве примера Сечин привел компанию "Гленкор" (Швейцария), которая за последние два года получила значительную часть своего операционного дохода именно от угольного сегмента.
При этом он подчеркнул, что переход к новым источникам энергии требует стабильной работы энергетических сетей и создания мощностей для хранения электрической энергии, что делает такие ресурсы, как газ, нефть и уголь, по-прежнему крайне важными.
Кроме того, Сечин ранее утверждал, что общая стоимость природных ресурсов России составляет 100 трлн долларов (приблизительно 10,5 квадриллиона рублей), что почти вдвое превышает аналогичный показатель в США. Это, по его словам, обеспечивает надежность поставок российских ресурсов иностранным партнерам в долгосрочной перспективе.
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