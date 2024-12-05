Британия признала зависимость от рыбопродукции из России

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Великобритания решила не вводить новые пошлинные ограничения на рыбопродукцию из российского сырья в 2025 году.

Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Минтай

Об этом сообщили представители Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ) в РИА Новости.

После Brexit Великобритания установила автономные тарифные квоты, позволяющие беспошлинный ввоз трески, минтая и креветок. Однако российские поставщики лишены этой льготы: с 2022 года на них действует 35-процентная пошлина. В результате прямые поставки российской рыбопродукции в Британию сократились с 15,8 тысяч тонн в 2021 году до 74,4 тонн в 2023 году.

Тем не менее, продукция третьих стран, произведенная из российского сырья, по-прежнему поступает в Великобританию без пошлин. По данным президента ВАРПЭ Германа Зверева, на Китай приходится 36% британского импорта филе трески и 35% минтая, при этом значительная часть этой продукции производится из российского сырья.

Уточнения

Выход Великобритании из Европейского союза сокращённо бре́ксит (англ. Brexit: от Britain (Британия) + exit (выход); /ˈbrɛksɪt, ˈbrɛɡzɪt/) — прекращение членства Великобритании в Европейском союзе и связанная с ним процедура.





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