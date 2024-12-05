Китайский автопром переходит на гибриды, чтобы обойти тарифы ЕС

Гибридные автомобили, работающие на сочетании бензина и электричества, становятся всё более популярными.
Покупатели видят в них доступный компромисс между полностью бензиновыми и полностью электрическими моделями.
По данным Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей с июля по октябрь экспорт гибридных автомобилей в Европу увеличился более чем в три раза и составил 65 800 единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Это стало переломом в тенденции к снижению продаж, наблюдавшейся в начале 2023 года.
Стоит отметить, что последние тарифы Евросоюза на электромобили, направленные на защиту местной автомобильной промышленности от наплыва дешёвого китайского импорта, не касаются гибридных автомобилей.
Гибри́дный автомоби́ль (гибрид) — автомобиль, использующий для привода ведущих колёс более одного источника энергии.
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