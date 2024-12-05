Китайский автопром переходит на гибриды, чтобы обойти тарифы ЕС

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Гибридные автомобили, работающие на сочетании бензина и электричества, становятся всё более популярными.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Автомобили

Покупатели видят в них доступный компромисс между полностью бензиновыми и полностью электрическими моделями.

По данным Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей с июля по октябрь экспорт гибридных автомобилей в Европу увеличился более чем в три раза и составил 65 800 единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это стало переломом в тенденции к снижению продаж, наблюдавшейся в начале 2023 года.

Стоит отметить, что последние тарифы Евросоюза на электромобили, направленные на защиту местной автомобильной промышленности от наплыва дешёвого китайского импорта, не касаются гибридных автомобилей.

Уточнения

Гибри́дный автомоби́ль (гибрид) — автомобиль, использующий для привода ведущих колёс более одного источника энергии.





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