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Почти на треть снизилась прибыль нефтяных компаний Югры

1:09
Экономика

За девять месяцев текущего года нефтяные компании недополучили примерно 680 миллиардов рублей, согласно данным Тюменьстата.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Сальдированный финансовый результат (прибыль за вычетом убытков) организаций, занимающихся добычей полезных ископаемых, по итогам января-сентября этого года составил более 1,419 триллиона рублей, как сообщает Муксун.fm. Прибыль за этот период достигла 1,450 триллиона рублей, в то время как убытки составили 31,510 миллиарда рублей.

Также стоит напомнить, что ранее в ХМАО был представлен список 10 самых убыточных компаний по итогам прошлого года: "Газпромнефть-Пальян", "Горизонт", "Обьнефтегазгеология", "НЗНП Трейд", "Ханты-Мансийскдорстрой", "Капремсервис", "Нижневартовскстройдеталь", "Юкатекс-Югра", "Трест Запсибгидрострой" и "Каюм-Нефть". Совокупный убыток этих предприятий составил около 40 миллиардов рублей.

Уточнения

При́быль — положительная разница между суммарными доходами (в которые входит выручка от реализации товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации, процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или приобретение, хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и услуг.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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