Три страны нарастили покупки золота до максимума в осенний период

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

В октябре центральные банки увеличили свои покупки золота до рекордных 60 тонн в этом году, и почти половина этой суммы пришлась на индийский регулятор, согласно данным Всемирного совета по золоту.

Фото: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слитки золота

Индия стала крупнейшим покупателем, приобретя 27 тонн золота в октябре, а с начала года её покупки достигли 77 тонн, что в пять раз больше по сравнению с прошлым годом.

На втором месте по объемам покупок оказался Центральный банк Турции, который в октябре приобрел 17 тонн золота — максимальное значение с декабря, увеличивая свои резервы уже 17-й месяц подряд. В годовом исчислении Турция нарастила свои запасы на 72 тонны, что составляет примерно 34% от всех её резервов.

Замыкает тройку лидеров Нацбанк Польши, который увеличивает свои резервы уже семь месяцев подряд, добавив в октябре 8 тонн. С начала года польский золотой запас увеличился на 69 тонн, что составляет 17% от её общих резервов.

Также Казахстан в октябре приобрел 5 тонн золота, а Чехия и Киргизия добавили по 2 тонны, в то время как Гана увеличила свои запасы на 1 тонну.

Уточнения

Га́на — государство в Западной Африке.



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