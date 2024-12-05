Пакистан пригласил Россию поучаствовать в разведке нефтегазовых запасов на шельфе

Пакистан увеличил закупку российской нефти и пригласил Россию принять участие в разведке нефтегазовых запасов на шельфе.
Об этом сообщил заместитель министра энергетики РФ Роман Маршавин, отметив, что также прорабатываются совместные проекты в области гидроэнергетики и угольной промышленности.
Пакистан импортирует из России различные продукты, сельскохозяйственную продукцию и нефть.
В настоящее время обсуждаются вопросы торговли автомобилями, аграрной техникой и медикаментами, включая инсулин. Ожидается возобновление поставок зерна и увеличение экспорта минеральных удобрений.
Стороны готовят тестовую отправку груза с использованием международного транспортного коридора "Север-Юг".
Шельф — выровненная область подводной окраины материка (береговая платформа), примыкающая к суше.
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