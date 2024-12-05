Российским магазинам запретили повышать цены перед праздниками

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила крупные торговые сети о недопустимости необоснованного повышения цен на товары в преддверии новогодних праздников.

Фото: commons.wikimedia.org by Prmaxi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прилавок с фруктами и овощами

Ведомство заявило, что готово применить меры антимонопольного реагирования в случае выявления нарушений.

Предупреждения направлены таким сетям, как X5 ("Пятерочка", "Чижик", "Перекресток"), "Магнит", "Лента", "Ашан", "О'Кей", "Глобус", "Монетка", "Метро", "Зельгрос", "Верный" и "Мария Ра". ФАС также рекомендовала ритейлерам оперативно информировать о повышении отпускных цен поставщиками, а также о росте стоимости логистических и прочих услуг, влияющих на ценообразование, сообщает РБК.

По словам представителей ведомства, в случае обнаружения недобросовестных действий со стороны оптовых или розничных компаний будут предприняты жесткие меры для пресечения нарушений. Это заявление прозвучало на фоне традиционного сезонного роста спроса на продовольственные товары.

Уточнения

Магази́н устар. лавка — предприятие розничной торговли, размещённое в стационарном здании, оборудованном для продаж товаров и оказания услуг.



Пра́здник (от церк.-слав. пра́здникъ; рус. поро́жний) — отрезок времени, выделенный в календаре в честь чего-либо или кого-либо, имеющий сакральное (небытовое, мифическое) значение и связанный с культурной или религиозной традицией.



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