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Вторичный рынок недвижимости Москвы адаптировался к высоким ставкам ипотеки

1:14
Экономика

Вторичный рынок недвижимости Москвы прошел адаптацию к высоким ипотечным ставкам.

Новостройка
Фото: unsplash.com by Grant Lemons grantlemons, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новостройка

После ряда повышений ключевой ставки Центробанком стоимость ипотечного кредитования достигла около 28 процентов.

Эксперты отмечают, что в настоящее время вторичный рынок функционирует без кредитов, на основе "живых денег".

Активность на рынке обусловлена неразрешенным спросом, когда у людей есть необходимость приобретать квартиры и решать свои жилищные вопросы, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные компании "Инком-недвижимость".

На решения покупателей также влияют курс доллара, высокие процентные ставки по вкладам, инфляция и опасения по поводу нестабильности банковской системы. Поэтому те, у кого есть средства на покупку жилья, стремятся завершить сделки в текущий момент.

В ноябре 2024 года цены на вторичное жилье в Центральном автономном округе (ЦАО) Москвы снизились на 0,75 процента по сравнению с октябрем. Средняя стоимость квадратного метра составила 510,2 тысячи рублей.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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