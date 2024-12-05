Вторичный рынок недвижимости Москвы адаптировался к высоким ставкам ипотеки

Вторичный рынок недвижимости Москвы прошел адаптацию к высоким ипотечным ставкам.
После ряда повышений ключевой ставки Центробанком стоимость ипотечного кредитования достигла около 28 процентов.
Эксперты отмечают, что в настоящее время вторичный рынок функционирует без кредитов, на основе "живых денег".
Активность на рынке обусловлена неразрешенным спросом, когда у людей есть необходимость приобретать квартиры и решать свои жилищные вопросы, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные компании "Инком-недвижимость".
На решения покупателей также влияют курс доллара, высокие процентные ставки по вкладам, инфляция и опасения по поводу нестабильности банковской системы. Поэтому те, у кого есть средства на покупку жилья, стремятся завершить сделки в текущий момент.
В ноябре 2024 года цены на вторичное жилье в Центральном автономном округе (ЦАО) Москвы снизились на 0,75 процента по сравнению с октябрем. Средняя стоимость квадратного метра составила 510,2 тысячи рублей.
Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника.
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