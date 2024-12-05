Словацкий министр прилетел в Россию на фоне угрозы газового кризиса

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Словацкий министр экономики Дениса Сакова прибыла в Россию для обсуждения ключевого вопроса поставок газа. Вместе с ней в составе делегации находится генеральный директор оператора газотранспортной системы SPP Войтех Ференц.

Фото: flickr.com by Jorge Andrade, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Presidential Palace, Bratislava, Slovakia

Переговоры с представителями "Газпрома" проходят в Санкт-Петербурге, что свидетельствует о стремлении Словакии сохранить доступ к российскому газу.

Позиция Словакии продиктована неопределенностью вокруг соглашения о транзите газа через Украину, которое истекает в 2024 году. Киев уже заявил о нежелании продлевать договор, что ставит под угрозу стабильность поставок в Европу. На фоне этих событий Словакия усиливает диалог с Москвой, несмотря на политические риски, сообщает ТАСС.

В январе 2024 года Москва примет еще одну словацкую делегацию, возглавляемую вице-спикером парламента Андреем Данко. Визит предполагает дальнейшее обсуждение энергетического сотрудничества между странами.

Уточнения

Слова́кия (словац. Slovensko [ˈslɔʋɛnskɔ], ), официальное название — Слова́цкая Респу́блика (словац. Slovenská republika [ˈslɔʋenskaː ˈrepublika]) — государство в Центральной Европе.



Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.



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