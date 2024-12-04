Бюджет России на 2025 год лишится дивидендов крупнейшего энергогиганта

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство финансов России не заложило в бюджет на 2025 год поступление дивидендов от энергетического гиганта "Газпром", сообщил глава ведомства Антон Силуанов на форуме "Россия зовет!", организованном ВТБ.

Фото: Wikipedia by kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Министр финансов РФ Антон Силуанов

Силуанов пояснил, что в соответствии с общей практикой государственные компании обязаны направлять 50% своей прибыли на выплату дивидендов. Однако, если средства необходимы для реализации внутренних проектов, министерство готово оставить их в распоряжении компании. Именно такой подход был применен к "Газпрому" в предстоящем финансовом году, сообщает РБК.

По словам министра, приоритет в данном случае отдается интересам самой компании, что позволит ей более эффективно использовать средства для развития.

Уточнения

Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром», газовая промышленность) — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству.



Дивиде́нд (лат. dividendum — то, что подлежит разделу) — часть прибыли акционерного общества или иного хозяйствующего субъекта, распределяемая между акционерами, участниками в соответствии с количеством и видом акций (обыкновенных, привилегированных, учредительских и других), долей, находящихся в их владении.



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