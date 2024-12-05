К 2029 году иранский стартап Роза выйдет на полную мощность в Астраханской области

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

ООО "Роза" стало первым иранским резидентом астраханской особой экономической зоны "Лотос".

Фото: commons.wikimedia.org by Niko de stoko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шампунь

Это предприятие входит в состав иранского холдинга Golrang Industrial Group и в настоящее время возводит завод в Наримановском районе Астраханской области.

Новый завод будет специализироваться на производстве бытовой химии, включая чистящие средства, шампуни, гели для душа, порошки и другие товары под различными брендами.

Запланированная мощность производства составит девять миллионов литров в год, а после выхода завода на полную мощность будет создано около двухсот новых рабочих мест.

Первую очередь планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году, а выход на проектную мощность ожидается к 2029 году. Общий объем инвестиций в проект превысит 540 миллионов рублей.

Заем, полученный от Фонда развития промышленности Астраханской области, будет использован для приобретения промышленного оборудования. Этот фонд, учредителем которого является Астраханская область, предлагает целевые займы для реализации новых промышленных проектов по ставке от 1 до 5% годовых на срок до 7 лет, с суммами от 500 тысяч до 50 миллионов рублей. Также предприятия региона могут получить максимальный заем до 200 миллионов рублей через федеральный Фонд развития промышленности.

Уточнения

Старта́п — компания с короткой историей операционной деятельности и анализа рынка .



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