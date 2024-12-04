Т-Банк внедрил уникальный инструмент против мошенников

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Т-Банк представил бесплатный сервис "Защита близких", который позволит клиентам предотвращать финансовое мошенничество.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Телефонный мошенник

Теперь каждый может назначить доверенное лицо, которое будет проверять подозрительные переводы, кредиты и досрочное закрытие вкладов. Этот инструмент направлен на защиту от мошенников, часто убеждающих жертв переводить деньги или брать кредиты под предлогом "безопасных счетов".

По данным банка, внедрение сервиса поможет предотвращать финансовые потери на сумму более 1,5 млрд рублей в год. Новый механизм анализирует операции на предмет риска и передает их для дополнительной проверки доверенным лицам.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул, что сервис особенно важен для пожилых людей, наиболее уязвимых перед мошенниками, и подростков, часто попадающихся на уловки с псевдоработой.

Эксперты отмечают, что такой шаг соответствует актуальным рыночным тенденциям.

Уточнения

«Т-Банк» (до 5 июня 2024 года «Тинько́фф Банк») — российский коммерческий банк, сфокусированный полностью на дистанционном обслуживании, не имеющий розничных отделений.



Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.



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