Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гвоздичная вода для сна, иммунитета и печени: что важно знать
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Как правильно рассчитать дату посева рассады: практическое руководство
Антистрессовые продукты: что съесть, чтобы снизить уровень тревоги
Многолетники, которые зацветут в первый год – секреты быстрого цветения
Лайфхаки, которые помогут сэкономить на связи за границей
Рыба, печень трески и витамин D: секреты зимнего питания от эксперта
Дизайнер Карина Нигай резко высказалась о Павле Дурове
Кошки не такие упрямые, как вы думаете

Т-Банк внедрил уникальный инструмент против мошенников

1:05
Экономика

Т-Банк представил бесплатный сервис "Защита близких", который позволит клиентам предотвращать финансовое мошенничество.

Телефонный мошенник
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Телефонный мошенник

Теперь каждый может назначить доверенное лицо, которое будет проверять подозрительные переводы, кредиты и досрочное закрытие вкладов. Этот инструмент направлен на защиту от мошенников, часто убеждающих жертв переводить деньги или брать кредиты под предлогом "безопасных счетов".

По данным банка, внедрение сервиса поможет предотвращать финансовые потери на сумму более 1,5 млрд рублей в год. Новый механизм анализирует операции на предмет риска и передает их для дополнительной проверки доверенным лицам.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул, что сервис особенно важен для пожилых людей, наиболее уязвимых перед мошенниками, и подростков, часто попадающихся на уловки с псевдоработой.

Эксперты отмечают, что такой шаг соответствует актуальным рыночным тенденциям.

Уточнения

«Т-Банк» (до 5 июня 2024 года «Тинько́фф Банк») — российский коммерческий банк, сфокусированный полностью на дистанционном обслуживании, не имеющий розничных отделений.

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Никакой кофемашины: секреты качественного кофе на вашей кухне
Еда и рецепты
Никакой кофемашины: секреты качественного кофе на вашей кухне Аудио 
Современное масло и старый двигатель: всё, что нужно знать
Авто
Современное масло и старый двигатель: всё, что нужно знать Аудио 
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Наука и техника
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле Аудио 
Популярное
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле

Самый мощный водопад на Земле спрятан под водой, а его величие поражает масштабами и значением для климата планеты.

Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Сплошная нежность на ужин — готовим запеканку из куриного филе с грибами и сыром
Сплошная нежность на ужин — готовим запеканку из куриного филе с грибами и сыром
Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду
Ксения Бородина рассказала, как пыталась купить билет на балет Щелкунчик
Эпатаж исключительной нации. Всем, кто ждёт прихода доброго Трампа, посвящается Дмитрий Плотников Ангола аплодисментами встречает Байдена за коридор Лобиту. Правильный ли выбор сделала Луанда? Любовь Степушова Вильгельм и Феня: союз врагов Артур Приймак
Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне
Три простых шага к великолепному урожаю голубики
Сводка с фронта: к концу недели Киев потеряет Курахово, НАТО не советует Зеленскому идти на мирные переговоры
Сводка с фронта: к концу недели Киев потеряет Курахово, НАТО не советует Зеленскому идти на мирные переговоры
Последние материалы
Т-Банк внедрил уникальный инструмент против мошенников
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Как правильно рассчитать дату посева рассады: практическое руководство
Антистрессовые продукты: что съесть, чтобы снизить уровень тревоги
Многолетники, которые зацветут в первый год – секреты быстрого цветения
Лайфхаки, которые помогут сэкономить на связи за границей
Рыба, печень трески и витамин D: секреты зимнего питания от эксперта
Дизайнер Карина Нигай резко высказалась о Павле Дурове
Кошки не такие упрямые, как вы думаете
Вы совершаете опасную ошибку, если стираете полотенца при 30 или 40 градусах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.