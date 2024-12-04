Страны G7 передадут Украине последние $50 млрд из активов России

Страны G7 завершают процесс передачи Украине замороженных российских активов.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена на пресс-конференции в Брюсселе, подготовка к выдаче средств близится к завершению. Активы, суммарной стоимостью около $50 млрд, в ближайшие недели начнут поступать из США и стран Европы.
Блинкен подчеркнул, что Белый дом нацелен на обеспечение Украины необходимыми ресурсами для укрепления экономики и поддержания её военного потенциала.
Эта мера является частью международной поддержки киевского режима в условиях продолжающегося конфликта Запада и России.
Акти́в (англ asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.
Энтони Джон Блинкен (англ. Antony John Blinken; род. 16 апреля 1962, Йонкерс, Нью-Йорк) — американский государственный деятель.
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