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Опасные врезки в газопровод — глава Дагестана бьёт тревогу

1:08
Экономика

В своем Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов опубликовал видео, демонстрирующее опасные "врезки" в газопровод с использованием резиновых шлангов.

газ
Фото: commons.wikimedia.org by Arivumathi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
газ

"Как это можно охарактеризовать? Глупость? Жадность? Склонность к самоуничтожению и уничтожению окружающих?" — пишет Меликов.

Он подчеркнул, что такие действия не только незаконны, но и представляют серьезную опасность. Они часто приводят к утечкам газа, взрывам и пожарам.

В результате проведенных рейдов специалисты устранили вмешательства в газовые сети более 20 частных домов на двух улицах поселка.

Глава Дагестана отметил, что "самовольщики" нередко используют неподходящие материалы для подключения, что увеличивает риск несчастных случаев.

"Сколько ещё людей должно погибнуть, чтобы вы поняли — безопасность превыше всего?", — вопрошает глава республики.

Он также напомнил о возможной ответственности за такие нарушения, вплоть до уголовной, и призвал всех задуматься над этой ситуацией.

Уточнения

Дагеста́н или Респу́блика Дагеста́н, — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Северо-Кавказский федеральный округ и является частью Северо-Кавказского экономического района.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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