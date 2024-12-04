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В Казахстане найдены перспективные площади редкоземельных металлов

1:39
Экономика

В Казахстане нашли перспективные площади редкоземельных металлов (РЗМ).

Шахта
Фото: panoramio.com by Шабанов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шахта

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев сообщил об этом на заседании правительства.

Поисковые работы продолжаются на 12 участках в рамках государственного геологического изучения недр.

Участок Куйректыколь в Карагандинской области признан перспективным, запасы оцениваются в 800 тысяч тонн, прогнозные ресурсы — в 935,4 тысячи тонн РЗМ. Разведку РЗМ проводят частные компании, такие как Cove Capital и HMS Bergbau.

Министерство проводит работу по рассекречиванию данных о балансовых запасах РЗМ, за исключением осмия и рения. Планируется завершить эту работу до конца 2024 года.

Всего в Казахстане насчитывается 15 месторождений РЗМ, 11 из которых находятся в недропользовании. Среди месторождений Меловое, Томак, Тайбогар, Тасмурын, Кундыбай, Акбулакское, Джамчи, Моинкум, Инкай, Акдала, Канжуган, Мынкудук и Буденовское.

Обсуждается возможность использования РЗМ как "новой нефти" для Казахстана, сообщают massaget.kz и tengrinews.kz.

Стоит отметить, что в стране насчитывается 987 видов твёрдых полезных ископаемых, и геологоразведка новых месторождений продолжается.

Уточнения

Редкоземе́льные элеме́нты — группа из 17 элементов, включающая скандий, иттрий и лантаноиды (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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