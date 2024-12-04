Какой бардак устраивает британский нефтегигант Shell в Нигерии

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пропитанные нефтью поля не удивляют уже владельцев участков, поскольку разливы черного золота постоянны в этих местах Нигерии.

Фото: Bloomberg by Джордж Осоди/Bloomberg is licensed under Free More info Разлив нефти в Нигерии

В 1936 году компания Royal Dutch Shell создала в Нигерии совместное предприятие с предшественником British Petroleum, а экспорт нефти начался в 1958 году. Сегодня оператором работ на материковой части страны является Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited, в которой 30% — доля Shell. Добыча нефти и газа составляет 266 тысяч баррелей в день.

В 1990 году в зоне разработки нефти возникло движение за выживание народа Огони под руководством поэта Кена Саро-Вива, которое начало кампанию за более справедливое распределение доходов от нефтедобычи и возмещение экологического ущерба.

В 2023 году в очередной раз из-за протечек в трубопроводах произошел разлив нефти. Британцы заявили, что протечки случаются из-за преступных группировок, которые совершают кражи нефти. Местные жители возразили, требуя проводить своевременный контроль и защиту трубопровода, однако до суда дело так и не дошло, поскольку нужны большие деньги, чтобы бороться с нефтегигантом, сообщает Bloomberg.

Последствия загрязнения выходят далеко за пределы сельскохозяйственных угодий и водоемов. В 2019 году швейцарские исследователи заявили, что разливы нефти, произошедшие по вине различных операторов в регионе, удваивают уровень неонатальной смертности, в результате чего умирает до 16 000 младенцев в год.

Уточнения

Ниге́рия — государство в Западной Африке.



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