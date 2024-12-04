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Собственный флот — автогигант BYD меняет правила игры в логистике

1:26
Экономика

В январе прошлого года компания BYD заказала первый гигантский океанский лайнер под названием Explorer 1, предназначенный для доставки своих автомобилей в Европу. 

Корабль для транспортировки авто BYD
Фото: carandmotor.gr is licensed under Free More info
Корабль для транспортировки авто BYD

Однако к апрелю китайская компания заявила, что экспортирует столько автомобилей, что существующий транспортный корабль не справляется с потребностями. В результате BYD построила собственный корабль, названный "Хэфэй", который был готов в сентябре. Он способен перевозить до 7000 автомобилей.

Тем не менее, BYD решила не останавливаться на достигнутом и поручила строительство еще одного корабля компании CIMC Raffles, дочернему предприятию государственной China International Marine Containers (CIMC).

Новый корабль получил название Changzhou и уже находится в пути в Европу. Название выбрано в честь китайского города Чжэнчжоу, где BYD начала производить автомобили в начале 2022 года, пишет carandmotor.gr.

Как и предыдущий, новый корабль имеет длину 200 метров и вместимость 7000 автомобилей. Он также спроектирован с учетом снижения уровня загрязняющих веществ.

Китайский автогигант планирует пополнить свой флот еще шестью кораблями аналогичного размера до начала 2026 года.

Уточнения

Лайнер (судно) (морской лайнер, океанский лайнер) — судно, совершающее регулярные рейсы.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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