BYD помогает Apple держаться на плаву

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Исторически крупнейшим производителем продуктов Apple является тайваньская компания Foxconn.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BYD

Однако в течение многих лет стремление к диверсификации поставщиков привело к включению в ряды и китайской компании BYD, известной своими батареями и электромобилями.

Недавние открытия на эту тему были опубликованы в The Wall Street Journal. По мнению аналитиков, BYD уже отвечает за сборку более 30% планшетов Apple. Обслуживанием заказов занимается американская компания, обеспечивая работу 100 000 сотрудников и 10 000 инженеров, как сообщают представители BYD. Совмещение этих мероприятий со сборкой электромобилей требует высокой точности процессов, к чему компания уже привыкла. Компания также поставляет Apple титановый элемент для корпуса iPhone.

Тим Кук высоко оценил технологические возможности BYD в сборке электроники Apple во время своего визита в Китай, сообщает kaldata.

BYD имеет завод по сборке электроники Apple во Вьетнаме. Южнокорейская компания Samsung получает от BYD элементы для своих сложных смартфонов с гибкими дисплеями. Китайская компания помогала Xiaomi в сборке смартфонов.

В третьем квартале выручка BYD достигла 28 миллиардов долларов США, что позволило ей обогнать Tesla по этому показателю (25 миллиардов долларов США).

Уточнения

iPhone ( МФА: [ˈaɪfoʊn]; «Айфо́н») — линия смартфонов, разработанных корпорацией Apple.



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