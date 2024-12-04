Интерпол и Казахстан нацелены на возвращение активов

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола Министерства внутренних дел и Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает EADaily.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Партнерство направлено на возврат активов, незаконно выведенных за пределы страны. Соответствующую информацию передала пресс-служба МВД Республики Казахстан.

В соответствии с соглашением, стороны намерены сотрудничать и обмениваться информацией, а также передовым опытом для повышения эффективности борьбы с незаконными финансовыми операциями и содействия в международных расследованиях. Это, как ожидается, поможет более оперативно решать задачи возврата активов, принадлежащих государству и его гражданам, а также способствовать обеспечению экономической безопасности.

Уточнения

Интерпо́л — международная организация, основной задачей которой является объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью.



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