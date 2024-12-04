Молдавия на газовом перекрёстке — покупать газ у трейдеров или вести переговоры с Киевом

Ситуация с энергетическими поставками в Молдавии в последние годы становится все более сложной и напряженной, сообщает EADaily.

Фото: Creative Commons by by ReubenGBrewer, by ReubenGBrewer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Природный газ

Отказ от прямых закупок газа у "Газпрома" в 2022 году был продиктован политическими мотивами и стремлением к "энергетической независимости". Однако на практике это обернулось резким увеличением цен для обычных граждан и бизнеса, поскольку газ, тот же российский, теперь покупается у европейских трейдеров по более высоким ценам.

"На данный момент российский газ дешевле, чем на фондовом рынке, и намного. Если бы мы закупали у "Газпрома", мы бы платили другую цену", — отметил председатель правления АО Moldovagaz Вадим Чебан.

Молдавское правительство сталкивается с серьезной экономической нагрузкой, что приводит к массовым протестам. Люди требуют отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов. Высокие тарифы на тепло и энергию, выросшие почти на 50%, только усугубляют ситуацию.

На фоне этих протестов договоры на транзит российского газа через Украину остаются актуальными, но есть риск, что по истечении действующего контракта в конце 2024 года Молдавия окажется без надежного источника газа. Отказ Украины продлить контракт может привести к значительным последствиям, поскольку подавляющее большинство энергии, необходимой для отопления и других нужд, зависит от этого импорта.

Кишиневу придется вести активные переговоры с Киевом, чтобы избежать энергетического кризиса, и в условиях, когда "Газпром" готов продолжать поставки, несмотря на то что не были выполнены условия контракта.

Кроме того, обращение к Еврокомиссии за помощью в решении проблемы с энергетическими поставками свидетельствует о том, что Молдавия продолжает искать альтернативные пути решения своих энергетических проблем и хочет наладить сотрудничество с Европой, но это требует времени и значительных сил.

Таким образом, ситуация требует комплексного подхода: необходимо наладить дипломатические связи, активизировать переговоры по транзиту газа и искать долгосрочные альтернативные источники энергии.

Уточнения

Тре́йдер (от англ. trader «торговец») — торговец, действующий по собственной инициативе и стремящийся извлечь прибыль непосредственно из процесса торговли.



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