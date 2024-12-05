В Донском государственном техническом университете проходит Международный саммит инновационных центров АгриФуд Россия 2024

Сегодня, 5 декабря, в Ростовской области открылся Международный саммит инновационных центров в сфере AgroTech и FoodDesign "АгриФуд Россия".
Саммит будет проходить два дня в рамках реализации программы межрегионального Научно-образовательного центра Юга России Волгоградской области, Краснодарского края и Ростовской области на базе Донского государственного технического университета и станет итоговым.
Мероприятие пройдет в очно-заочной форме на площадках участников НОЦ Юга России — Донского государственного технического университета и Волгоградского государственного технического университета.
В рамках саммита встретятся представители власти, крупного и среднего бизнеса, общественные деятели из Ростовской и Волгоградской областей в сфере АПК, строительства и развития устойчивости городов.
Основная цель саммита — согласование совместного видения развития агросектора в России и постановка задач для инновационных центров в области AgroTech и FoodDesign по научно-технологическому развитию и кадровому обеспечению сектора.
Продовольствие сегодня становится стратегическим и геополитическим ресурсом. В развивающихся странах растет численность населения и спрос на продукты питания. В развитых странах наблюдается рост высокомаржинальных рынков органической продукции, пищи с низким экологическим следом, в том числе альтернативных источников питания. В связи с этим важным становится развитие международного сотрудничества, в том числе со странами БРИКС.
Экономика Ростовской области традиционно строится на развитии промышленности и сельского хозяйства. Регион нуждается в новых разработках и решениях для этих направлений.
На Дону задача обеспечения технологического суверенитета страны заключена преимущественно в сельхозмашиностроении и продовольственной безопасности.
Саммит "АгриФуд Россия" призван выработать новые подходы к решению данной государственной задачи, найти ноавые решения и выстроить эффективные деловые связи.
В мероприятиях саммита принимают участие отраслевые эксперты, представители предприятий, профильных органов региональной и федеральной власти, а также научного сообщества России.
Программа мероприятий предполагает обсуждение перспектив и барьеров развития агросектора, вызовов импортозамещения, задач для научно-технологического сообщества и форматов подготовки кадров.
Среди основных тем, предложенных организаторами к обсуждению:
Результатом саммита станет подготовка меморандума, фиксирующего стратегическую цель и программу действий по развитию АПК.
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