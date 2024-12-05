В Донском государственном техническом университете проходит Международный саммит инновационных центров АгриФуд Россия 2024

3:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сегодня, 5 декабря, в Ростовской области открылся Международный саммит инновационных центров в сфере AgroTech и FoodDesign "АгриФуд Россия".

Фото: Управление информационной политики ДГТУ Донской государственный технический университет (ДГТУ)

Саммит будет проходить два дня в рамках реализации программы межрегионального Научно-образовательного центра Юга России Волгоградской области, Краснодарского края и Ростовской области на базе Донского государственного технического университета и станет итоговым.

Мероприятие пройдет в очно-заочной форме на площадках участников НОЦ Юга России — Донского государственного технического университета и Волгоградского государственного технического университета.

В рамках саммита встретятся представители власти, крупного и среднего бизнеса, общественные деятели из Ростовской и Волгоградской областей в сфере АПК, строительства и развития устойчивости городов.

Основная цель саммита — согласование совместного видения развития агросектора в России и постановка задач для инновационных центров в области AgroTech и FoodDesign по научно-технологическому развитию и кадровому обеспечению сектора.

Продовольствие сегодня становится стратегическим и геополитическим ресурсом. В развивающихся странах растет численность населения и спрос на продукты питания. В развитых странах наблюдается рост высокомаржинальных рынков органической продукции, пищи с низким экологическим следом, в том числе альтернативных источников питания. В связи с этим важным становится развитие международного сотрудничества, в том числе со странами БРИКС.

Экономика Ростовской области традиционно строится на развитии промышленности и сельского хозяйства. Регион нуждается в новых разработках и решениях для этих направлений.

На Дону задача обеспечения технологического суверенитета страны заключена преимущественно в сельхозмашиностроении и продовольственной безопасности.

Саммит "АгриФуд Россия" призван выработать новые подходы к решению данной государственной задачи, найти ноавые решения и выстроить эффективные деловые связи.

В мероприятиях саммита принимают участие отраслевые эксперты, представители предприятий, профильных органов региональной и федеральной власти, а также научного сообщества России.

Программа мероприятий предполагает обсуждение перспектив и барьеров развития агросектора, вызовов импортозамещения, задач для научно-технологического сообщества и форматов подготовки кадров.

Среди основных тем, предложенных организаторами к обсуждению:

кооперация регионов НОЦ Юга России (Ростовской, Волгоградской областей и Краснодарского края) с вузами и промышленностью новых регионов России;

участие регионов НОЦ Юга России в национальных проектах технологического лидерства;

международное сотрудничество регионов НОЦ Юга России;

сотрудничество НОЦ Юга России в сфере науки и технологий в АПК;

инструменты адаптации Юга России к изменениям климата: устойчивые финансы, туризм и сельское хозяйство;

передовые школы и система подготовки кадров в АПК;

источники финансирования научно-технологических проектов в новых условиях.

Результатом саммита станет подготовка меморандума, фиксирующего стратегическую цель и программу действий по развитию АПК.