Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спасаем теплицу, грядки и кусты: зимние секреты садоводов
Лучшие методы борьбы с растяжками
Усталость, пробки и старые автобусы: что скрывает городской транспорт
Ваш кот стал слишком навязчивым? Это может быть тревожным сигналом
Привычка мыть ванную комнату может увеличить риск развития рака
Исследование раскрыло процесс кристаллизации Солнца в будущем
Команда Трампа на встрече с Ермаком не проявила интереса к идее вступления Украины в НАТО
Китайский автопром переходит на гибриды, чтобы обойти тарифы ЕС
Скрытые номера на трассах: что грозит нарушителям

В Донском государственном техническом университете проходит Международный саммит инновационных центров АгриФуд Россия 2024

3:37
Экономика

Сегодня, 5 декабря, в Ростовской области открылся Международный саммит инновационных центров в сфере AgroTech и FoodDesign "АгриФуд Россия".

Донской государственный технический университет (ДГТУ)
Фото: Управление информационной политики ДГТУ
Донской государственный технический университет (ДГТУ)

Саммит будет проходить два дня в рамках реализации программы межрегионального Научно-образовательного центра Юга России Волгоградской области, Краснодарского края и Ростовской области на базе Донского государственного технического университета и станет итоговым.

Мероприятие пройдет в очно-заочной форме на площадках участников НОЦ Юга России — Донского государственного технического университета и Волгоградского государственного технического университета.

В рамках саммита встретятся представители власти, крупного и среднего бизнеса, общественные деятели из Ростовской и Волгоградской областей в сфере АПК, строительства и развития устойчивости городов.

Основная цель саммита — согласование совместного видения развития агросектора в России и постановка задач для инновационных центров в области AgroTech и FoodDesign по научно-технологическому развитию и кадровому обеспечению сектора.

Продовольствие сегодня становится стратегическим и геополитическим ресурсом. В развивающихся странах растет численность населения и спрос на продукты питания. В развитых странах наблюдается рост высокомаржинальных рынков органической продукции, пищи с низким экологическим следом, в том числе альтернативных источников питания. В связи с этим важным становится развитие международного сотрудничества, в том числе со странами БРИКС.

Экономика Ростовской области традиционно строится на развитии промышленности и сельского хозяйства. Регион нуждается в новых разработках и решениях для этих направлений.

На Дону задача обеспечения технологического суверенитета страны заключена преимущественно в сельхозмашиностроении и продовольственной безопасности.

Саммит "АгриФуд Россия" призван выработать новые подходы к решению данной государственной задачи, найти ноавые решения и выстроить эффективные деловые связи.

В мероприятиях саммита принимают участие отраслевые эксперты, представители предприятий, профильных органов региональной и федеральной власти, а также научного сообщества России.

Программа мероприятий предполагает обсуждение перспектив и барьеров развития агросектора, вызовов импортозамещения, задач для научно-технологического сообщества и форматов подготовки кадров.

Среди основных тем, предложенных организаторами к обсуждению:

  • кооперация регионов НОЦ Юга России (Ростовской, Волгоградской областей и Краснодарского края) с вузами и промышленностью новых регионов России;
  • участие регионов НОЦ Юга России в национальных проектах технологического лидерства;
  • международное сотрудничество регионов НОЦ Юга России;
  • сотрудничество НОЦ Юга России в сфере науки и технологий в АПК;
  • инструменты адаптации Юга России к изменениям климата: устойчивые финансы, туризм и сельское хозяйство;
  • передовые школы и система подготовки кадров в АПК;
  • источники финансирования научно-технологических проектов в новых условиях.

Результатом саммита станет подготовка меморандума, фиксирующего стратегическую цель и программу действий по развитию АПК.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Современное масло и старый двигатель: всё, что нужно знать
Авто
Современное масло и старый двигатель: всё, что нужно знать Аудио 
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Новости спорта
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта Аудио 
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю
Авто
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю Аудио 
Популярное
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата

День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.

Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне
Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду
Сводка с фронта: рождественское наступление Зеленского переносится, Курахово висит на волоске Дмитрий Плотников Ангола аплодисментами встречает Байдена за коридор Лобиту. Правильный ли выбор сделала Луанда? Любовь Степушова Вильгельм и Феня: союз врагов Артур Приймак
Сплошная нежность на ужин — готовим запеканку из куриного филе с грибами и сыром
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Три простых шага к великолепному урожаю голубики
Три простых шага к великолепному урожаю голубики
Последние материалы
Исследование раскрыло процесс кристаллизации Солнца в будущем
Команда Трампа на встрече с Ермаком не проявила интереса к идее вступления Украины в НАТО
Китайский автопром переходит на гибриды, чтобы обойти тарифы ЕС
Скрытые номера на трассах: что грозит нарушителям
Преждевременное старение: привычки, которые губят вашу кожу
Удивительные Сады Сингапура: что скрывается в их кронах
Как общаются попугаи? Удивительные факты
Как задобрить Змею в 2025 году: лучшие блюда для праздника
Оригинальные идеи приготовления омлета без молока
Секреты размножения растения удачи: три простых метода
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.