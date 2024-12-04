Беспрецедентно высокий процент плохих озимых культур в России — что ждёт посевы весной

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия может столкнуться с рекордной потерей озимых культур.

Фото: unsplash.com by Scott Webb, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Небо

Однако глава Зернового союза Аркадий Злочевский сообщил, что не стоит преждевременно списывать 38% посевов пшеницы, которые ушли в зиму в плохом состоянии. Эти посевы могут восстановиться, если успешно переживут зиму.

Ранее аналитический центр "ПроЗерно" предоставил информацию о том, что доля плохих и невзошедших озимых культур под урожай 2025 года достигла беспрецедентно высокого уровня — 38%. Это составляет 6,47 млн га.

В хорошем состоянии находятся только 31% посевов, в то время как год назад этот показатель составлял 74%.

Причиной такой ситуации эксперты считают засуху летом и осенью 2024 года.

Уточнения

Ози́мая культу́ра — форма однолетних сельскохозяйственных зерновых (обычно злаковых), жизненный цикл которой требует перезимовки (от одного до нескольких месяцев) в условиях пониженных температур.



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