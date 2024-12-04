В Южной Корее профсоюз Hyundai проведёт забастовки, если президент страны не уйдёт в отставку

Профсоюз работников Hyundai Motor намерен организовать забастовки продолжительностью четыре часа в четверг и пятницу, 5 и 6 декабря, сообщил представитель профсоюза в среду.
По информации агентства Yonhap, профсоюз работников металлообрабатывающей промышленности Южной Кореи, в состав которого входит профсоюз Hyundai Motor, планирует начать полномасштабную забастовку с 11 декабря. Это произойдет в случае, если президент Южной Кореи Юн Сок Ёль не подаст в отставку.
Южнокорейский лидер испытывает значительное давление и может быть вынужден уйти с должности или столкнуться с уголовным делом по импичменту, так как он объявил военное положение, которое было отменено всего через несколько часов.
Это решение вызвало критические отзывы со стороны различных профсоюзов и общественных групп.
Импи́чмент — процедура судебного обвинения, в том числе и уголовного, лиц муниципального или государственного исполнения, чиновников, вплоть до главы государства, с возможным последующим их отстранением от должности.
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