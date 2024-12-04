В Южной Корее профсоюз Hyundai проведёт забастовки, если президент страны не уйдёт в отставку

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Профсоюз работников Hyundai Motor намерен организовать забастовки продолжительностью четыре часа в четверг и пятницу, 5 и 6 декабря, сообщил представитель профсоюза в среду.

Фото: commons.wikimedia.org by Valentin Janiaut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Южной Кореи

По информации агентства Yonhap, профсоюз работников металлообрабатывающей промышленности Южной Кореи, в состав которого входит профсоюз Hyundai Motor, планирует начать полномасштабную забастовку с 11 декабря. Это произойдет в случае, если президент Южной Кореи Юн Сок Ёль не подаст в отставку.

Южнокорейский лидер испытывает значительное давление и может быть вынужден уйти с должности или столкнуться с уголовным делом по импичменту, так как он объявил военное положение, которое было отменено всего через несколько часов.

Это решение вызвало критические отзывы со стороны различных профсоюзов и общественных групп.

Уточнения

Импи́чмент — процедура судебного обвинения, в том числе и уголовного, лиц муниципального или государственного исполнения, чиновников, вплоть до главы государства, с возможным последующим их отстранением от должности.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.