Не упустите возможность получить свои пенсионные накопления в 2025 году

В 2025 году определённая категория граждан России сможет получить свои пенсионные накопления, сообщил старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок в интервью РИА "Новости".
Эксперт пояснил, что для этого необходимо соблюдение ряда условий.
Способ получения пенсионных накоплений будет зависеть от их суммы. Так, ежемесячная накопительная пенсия рассчитывается путём деления общего размера накоплений на ожидаемый период дожития.
Если итоговая выплата составляет менее 10% от прожиточного минимума пенсионера, то средства будут выплачены единовременно.
Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
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