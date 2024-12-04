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Не упустите возможность получить свои пенсионные накопления в 2025 году

1:05
Экономика

В 2025 году определённая категория граждан России сможет получить свои пенсионные накопления, сообщил старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок в интервью РИА "Новости".

Пенсия
Фото: Госдума РФ is licensed under public domain
Пенсия

Эксперт пояснил, что для этого необходимо соблюдение ряда условий.

  1. Пенсионные накопления формировались в период с 2002 по 2013 годы.
  2. Возраст женщины должен составлять не менее 55 лет, а мужчины — 60 лет.
  3. Для единоразовой выплаты общий объём накоплений не может превышать 412 тысяч рублей.

Способ получения пенсионных накоплений будет зависеть от их суммы. Так, ежемесячная накопительная пенсия рассчитывается путём деления общего размера накоплений на ожидаемый период дожития.

Если итоговая выплата составляет менее 10% от прожиточного минимума пенсионера, то средства будут выплачены единовременно.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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