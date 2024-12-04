Кто потеряет работу в 2025 году? Эксперты назвали первых жертв автоматизации

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2025 году такие профессии, как грузчики, водители, сортировщики и продавцы, могут утратить свою актуальность, сообщают эксперты.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burnout_At_Work_-_Occupational_Burnout.jpg by Microbiz Mag компьютер

Как рассказал руководитель грузовой компании Дмитрий Васильев, развитие автоматизации и внедрение роботизированных технологий активно меняет рынок труда.

По его словам, цифровизация позволяет не только экономить на затратах, связанных с человеческими ресурсами, но и значительно улучшать производительность, делая бизнес более масштабируемым и привлекательным для клиентов. При этом компании могут сокращать количество сотрудников без ущерба для своей эффективности.

Васильев также подчеркнул, что в сфере складской логистики уже сейчас активно используются роботы и автоматизированные системы, которые вытесняют людей. Это помогает бизнесу оптимизировать затраты и повысить уровень производительности.

Ещё одним ключевым направлением автоматизации является беспилотный транспорт, который в будущем может полностью заменить таксистов и курьеров, обеспечивая при этом более высокий уровень безопасности на дорогах.

Уточнения

Рабо́та — деятельность человека, направленная на создание ценностей либо на удовлетворение потребностей индивида и других людей.



Би́знес — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.



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