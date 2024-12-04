Кто потеряет работу в 2025 году? Эксперты назвали первых жертв автоматизации

В 2025 году такие профессии, как грузчики, водители, сортировщики и продавцы, могут утратить свою актуальность, сообщают эксперты.
Как рассказал руководитель грузовой компании Дмитрий Васильев, развитие автоматизации и внедрение роботизированных технологий активно меняет рынок труда.
По его словам, цифровизация позволяет не только экономить на затратах, связанных с человеческими ресурсами, но и значительно улучшать производительность, делая бизнес более масштабируемым и привлекательным для клиентов. При этом компании могут сокращать количество сотрудников без ущерба для своей эффективности.
Васильев также подчеркнул, что в сфере складской логистики уже сейчас активно используются роботы и автоматизированные системы, которые вытесняют людей. Это помогает бизнесу оптимизировать затраты и повысить уровень производительности.
Ещё одним ключевым направлением автоматизации является беспилотный транспорт, который в будущем может полностью заменить таксистов и курьеров, обеспечивая при этом более высокий уровень безопасности на дорогах.
Рабо́та — деятельность человека, направленная на создание ценностей либо на удовлетворение потребностей индивида и других людей.
Би́знес — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
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