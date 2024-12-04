Доллар трещит по швам! Трамп разжигает финансовую войну с БРИКС

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Издание The Wall Street Journal сообщает, что возможное введение 100% пошлин на товары из стран БРИКС, озвученное избранным президентом США Дональдом Трампом, может серьёзно ослабить позиции доллара на международной арене.

Фото: Flickr by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных политических действий 2014 года

Журналисты отмечают, что такая стратегия способна подтолкнуть страны к ускоренному поиску альтернативных валют. Аналитики указывают, что непредсказуемость Трампа сама по себе может стать стимулом для снижения зависимости от доллара.

Бывший чиновник Минфина США Брэд Сетсер выразил мнение, что сам факт восприятия общей валюты БРИКС как угрозы, даже при ее маловероятности, заставляет страны задуматься об уменьшении своей финансовой зависимости от США.

На страницах газеты говорится, что доминирование доллара позволяет Америке вводить санкции и замораживать активы других государств. Однако рост популярности других валют, таких как юань, и увеличение золотовалютных резервов указывают на наметившееся снижение доллара в качестве основного инструмента международной торговли.

Ранее Трамп заявлял, что пошлины в 100% будут применены к странам, которые создадут альтернативу доллару или прекратят его использование в торговле. Он также подчеркнул, что такие действия приведут к разрыву экономических отношений с США.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и 47-й избранный президент США.



БРИКС — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.



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