Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новая разработка Samsung обещает прорыв в дизайне умных часов
Лечебная вода и доступные цены: отдых в Хегико
Ежедневные прогулки: как они продлевают жизнь и укрепляют здоровье
МАЗ представляет новый минивэн — прорыв в коммерческом транспорте
Самые вкусные и хрустящие — выбираем правильные солёные огурцы
Рейтинг сортов томатов для теплицы: от ранних до поздних
Как выбрать стильный и практичный пиджак для офиса и не только?
Как правильно применять витамин C для красоты и здоровья кожи?
Марченко рассказал, как он относится к уменьшению зарплаты в два с половиной раза, до 30 млн

Новая волна из 13 иностранных брендов направляется в Россию

1:03
Экономика

В 2025 году 13 иностранных брендов планируют выйти на российский рынок, сообщается в исследовании консалтинговой компании CORE.XP. Среди них преобладают компании из Германии и Италии, а также представители из Китая, ОАЭ и Южной Кореи.

Москва
Фото: um.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Москва

За последние годы российский рынок привлек значительное число иностранных компаний, несмотря на экономическую нестабильность и санкции. В 2024 году на рынок пришли 22 новых бренда, при этом четыре компании его покинули. В 2023 году статистика составила 24 прихода против пяти уходов, а в 2022-м — 16 новых игроков против 26 ушедших, сообщает РБК.

Особенно заметным в этом году стало участие компаний из Армении, Германии, Испании, Италии, Китая, Турции, Узбекистана, Франции и Южной Кореи.

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов; ментальная оболочка продукта или услуги — бренд является абстрактным названием.

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Садоводство, цветоводство
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке Аудио 
Маленькие породы без больших проблем: 12 собак, которые редко болеют
Домашние животные
Маленькие породы без больших проблем: 12 собак, которые редко болеют Аудио 
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Почему не цветет денежное дерево и как это исправить
РСЗО M1991. Острая северокорейская кухня едет на специальную военную операцию Дмитрий Плотников О предложении Трампа Трюдо, чтобы Канада стала 51-м штатом США: это всегда в повестке Любовь Степушова Надписи на стенах Древнего Рима иллюстритруют бурную общественно-политическую жизнь его граждан Игорь Буккер
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей
Греки начали массово продавать свои запасы золотых монет
Эти двигатели-долгожители не подведут и после сотни тысяч пробега
Эти двигатели-долгожители не подведут и после сотни тысяч пробега
Последние материалы
Не ошибитесь с выбором! На что обязательно смотреть при покупке штор?
В США сообщили о резком росте дезертирства в рядах ВСУ
ФТС отказалась от новых требований Минприроды по ввозу холодильников
Миниатюрные чёрные дыры могут изменять орбиты планет
Сплошная нежность на ужин — готовим запеканку из куриного филе с грибами и сыром
Лавровый лист в садоводстве: секреты эффективного использования
Ржавчина и налёт больше не проблема — узнайте секретную формулу чистки сантехники
Опции авто, которые мешают водителям
Как правильно использовать скраб для лица и избежать вреда для кожи?
Уникальные подарки из Страны гор — где и что купить на память о Дагестане
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.