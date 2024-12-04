Новая волна из 13 иностранных брендов направляется в Россию

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2025 году 13 иностранных брендов планируют выйти на российский рынок, сообщается в исследовании консалтинговой компании CORE.XP. Среди них преобладают компании из Германии и Италии, а также представители из Китая, ОАЭ и Южной Кореи.

Фото: um.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Москва

За последние годы российский рынок привлек значительное число иностранных компаний, несмотря на экономическую нестабильность и санкции. В 2024 году на рынок пришли 22 новых бренда, при этом четыре компании его покинули. В 2023 году статистика составила 24 прихода против пяти уходов, а в 2022-м — 16 новых игроков против 26 ушедших, сообщает РБК.

Особенно заметным в этом году стало участие компаний из Армении, Германии, Испании, Италии, Китая, Турции, Узбекистана, Франции и Южной Кореи.

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов; ментальная оболочка продукта или услуги — бренд является абстрактным названием.



Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.